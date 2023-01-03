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Ночью россияне обстреливали Никопольщину из "ураганов" и тяжелой артиллерии

3 января, 2023 вторник
08:33
война с Россией

В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что Никопольщина подверглась обстрелам дважды за ночь. Более 20 снарядов прилетели в сам Никополь, а также в Покровскую общину.

Пострадавших нет. На месте работают представители ГСЧС.

  • В ночь на 2 января оккупанты нанесли четыре удара по Никополю и Марганцу. Известно о попадании более 20 снарядов из тяжелой артиллерии.

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