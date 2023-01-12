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Ночью россияне обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии: повреждены частные дома и хозяйственные постройки

12 января, 2023 четверг
08:13
война с Россией

В ночь на 12 января российская армия нанесла удар по тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате чего повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что во вражеский обстрел попала Марганецкая община. По ней россияне выпустили десяток снарядов.

В результате обстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

  • В ночь на 12 января россияне ударили по Запорожью, повредив объекты инфраструктуры и жилые дома, возник пожар.

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