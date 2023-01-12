Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что во вражеский обстрел попала Марганецкая община. По ней россияне выпустили десяток снарядов.

В результате обстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В ночь на 12 января россияне ударили по Запорожью, повредив объекты инфраструктуры и жилые дома, возник пожар.