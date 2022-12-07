Ночью россияне нанесли более 20 ударов с САУ по приграничным селам Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что около 01:00 оккупанты нанесли 9 ударов с САУ по двум приграничным селам Середино-Будской общины. В результате удара повреждены три дома гражданских. В одном из них после взрыва произошел пожар.

Также около 02:00 захватчики нанесли 12 ударов с САУ по Зноб-Новгородской общине.

Пострадавших нет.

В ночь на 7 декабря россияне нанесли удар по Запорожской области, в результате чего три человека получили ранения.

Также ночью обстреливали Никопольщину, в результате чего были повреждены жилые дома и газопроводы.