Ночью россияне нанесли более 20 ударов с САУ по приграничным селам Сумщины
В ночь на 7 декабря россияне обстреляли две общины Сумщины, в результате чего повреждены три дома мирных жителей
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил, что около 01:00 оккупанты нанесли 9 ударов с САУ по двум приграничным селам Середино-Будской общины. В результате удара повреждены три дома гражданских. В одном из них после взрыва произошел пожар.
Также около 02:00 захватчики нанесли 12 ударов с САУ по Зноб-Новгородской общине.
Пострадавших нет.
- В ночь на 7 декабря россияне нанесли удар по Запорожской области, в результате чего три человека получили ранения.
- Также ночью обстреливали Никопольщину, в результате чего были повреждены жилые дома и газопроводы.
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