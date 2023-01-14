Ночью россияне дважды поразили Никопольский район из тяжелой артиллерии
В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине: под ударом тяжелой артиллерии оказалась Марганецкая община
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
"Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил с полутора десятков смертоносных снарядов", - написал он.
Отмечается, что люди в результате атаки не пострадали. А работники ГСЧС работают на местах поражения.
- Напомним, утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
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