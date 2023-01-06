Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В ночь на 6 января россияне дважды нанесли удары по Никопольскому району: под огнем артиллерии оказались Марганецкая и Красногригорьевская общины. По данным главы ОВА, люди невредимы.

"Побиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожены

хозяйственное сооружение", - сообщил Валентин Резниченко.

Напомним, по сведению Генерального штаба, в течение суток 5 января россияне нанесли 17 авиаударов и совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, под поражением оказалась гражданская инфраструктура.

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