Ночью россияне били по Никопольщине, под огнем оказались дома, газопровод и линия электропередачи
В ночь на 6 января россияне ударили по двум общинам Днепропетровской области, побиты дома, газопровод и линии электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В ночь на 6 января россияне дважды нанесли удары по Никопольскому району: под огнем артиллерии оказались Марганецкая и Красногригорьевская общины. По данным главы ОВА, люди невредимы.
"Побиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожены
хозяйственное сооружение", - сообщил Валентин Резниченко.
- Напомним, по сведению Генерального штаба, в течение суток 5 января россияне нанесли 17 авиаударов и совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, под поражением оказалась гражданская инфраструктура.
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