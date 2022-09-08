Ночью россияне били по Днепропетровщине из реактиной и тяжелой артиллерии: повреждены частные дома, оборвана линия электропередач
В ночь на 8 сентября российская армия четырежды нанесла удары по реактивным системам залпового огня "Граде" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
В частности, Марганецкая община района трижды получила удары, в результате которых разрушено предприятие. Масштабы повреждений уточняются.
Также захватчики ударили по Никополю. Изуродовано 11 частных домов и сооружений рядом с ними, гимназия и несколько панелей солнечной электростанции. Оборвана линия электропередач, которую уже чинят электричества. Пострадавших нет.
- В ночь с 6 на 7 сентября русские войска дважды обстреляли Днепропетровщину.
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