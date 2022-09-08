Ночью россияне били по Днепропетровщине из реактиной и тяжелой артиллерии: повреждены частные дома, оборвана линия электропередач

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В частности, Марганецкая община района трижды получила удары, в результате которых разрушено предприятие. Масштабы повреждений уточняются.

Также захватчики ударили по Никополю. Изуродовано 11 частных домов и сооружений рядом с ними, гимназия и несколько панелей солнечной электростанции. Оборвана линия электропередач, которую уже чинят электричества. Пострадавших нет.

В ночь с 6 на 7 сентября русские войска дважды обстреляли Днепропетровщину.