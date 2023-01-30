Ночью россияне били из тяжелой артиллерии по Красногригорьевке на Днепропетровщине
В ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также оборваны электропередачи.
Об этом информирует Днепропетровская областная военная администрация.
Около полуночи рашисты обстреляли Никопольщину. Удар пришелся на Красногригорьевку.
Сообщается, что десяток снарядов враг выпустил из тяжелой артиллерии по мирным улицам поселка.
В результате российских снарядов изуродовано несколько домов и хозяйственных построек. Также оборвана линия электропередачи.
Предварительно среди населения никто не пострадал.
На месте работают спасатели.
"Враг не прекращает террор Никопольского района", – подчеркнули в ОВА.
- В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 русских снарядов.
- Днем 24 января рашисты били по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи.
- В ночь на 27 января Никопольский район Днепропетровской области страдал от российских обстрелов. Вражеские войска выпустили полсотни снарядов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.56Продажа 43.55
- Актуальное
- Важное