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Ночью россияне били из тяжелой артиллерии по Красногригорьевке на Днепропетровщине

30 января, 2023 понедельник
07:48
война с Россией

В ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также оборваны электропередачи.

Об этом информирует Днепропетровская областная военная администрация.

Около полуночи рашисты обстреляли Никопольщину. Удар пришелся на Красногригорьевку.

Сообщается, что десяток снарядов враг выпустил из тяжелой артиллерии по мирным улицам поселка.

В результате российских снарядов изуродовано несколько домов и хозяйственных построек. Также оборвана линия электропередачи.

Предварительно среди населения никто не пострадал.

На месте работают спасатели.

"Враг не прекращает террор Никопольского района", – подчеркнули в ОВА.

  • В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 русских снарядов.
  • Днем 24 января рашисты били по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи.
  • В ночь на 27 января Никопольский район Днепропетровской области страдал от российских обстрелов. Вражеские войска выпустили полсотни снарядов.

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Днепропетровщина
Никополь
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