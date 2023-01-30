Об этом информирует Днепропетровская областная военная администрация.

Около полуночи рашисты обстреляли Никопольщину. Удар пришелся на Красногригорьевку.

Сообщается, что десяток снарядов враг выпустил из тяжелой артиллерии по мирным улицам поселка.

В результате российских снарядов изуродовано несколько домов и хозяйственных построек. Также оборвана линия электропередачи.

Предварительно среди населения никто не пострадал.

На месте работают спасатели.

"Враг не прекращает террор Никопольского района", – подчеркнули в ОВА.

В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 русских снарядов.

Днем 24 января рашисты били по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи.

В ночь на 27 января Никопольский район Днепропетровской области страдал от российских обстрелов. Вражеские войска выпустили полсотни снарядов.

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