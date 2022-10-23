Ночью россияне атаковали Запорожскую область дронами-камикадзе и ракетами С-300, - глава Запорожской РВА Буряк
Глава Запорожской районной военной администрации Олег Буряк сообщил, что российские военные атаковали Запорожье дронами-камикадзе, а Запорожский район - ракетами С-300, пострадавших нет
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Дронов-камикадзе было два: один сбили, один попал в здание. Также 3 ракеты С-300 прилетели в Камышевахскую громаду Запорожского района", - сказал Олег Буряк.
Глава Запорожской районной военной администрации отметил, что одна из ракет упала неподалеку от школы, люди не пострадали.
"Две ракеты упали в поле, одна ракета попала возле школы, в школе вылетело стекло, само здание не разрушено. Отстроим все! Ни один человек не пострадал. И это уже хорошая новость", - добавил он.
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