Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Ночью россияне атаковали ракетами Одесщину.

Ночью россияне атаковали ракетами Одесщину.

23 июля, 2023 воскресенье
01:36
Война с Россией

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одесскую область ракетами X-22.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия", - написал он.

В Воздушных силах ВСУ добавили , что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Так, были зафиксированы пуски крылатых ракет "калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "оникс" в направлении южных областей, в частности Одесской и Николаевской.

Также в 01:12 был зафиксирован повторный пуск ракет Х-22 в направлении Одесской области.

Справочно. Тревога в Одесской области была объявлена в 00:38 и продолжалась до 01:29.

Одещина
Военные новости
Читайте также:
Ryanair
22 июля, 2023 суббота
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
22 июля, 2023 суббота
В Украине сегодня пишется новая история Европы, - Урсула фон дер Ляен
путін
22 июля, 2023 суббота
Путин назвал польские земли подарком Сталина. Посла РФ вызывают в МИД Польши
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 июля
00:40
ракета ATACMS
У США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине, - WP
2023, суббота
22 июля
23:41
Под дом Орбана в Венгрии принесли детский гроб
22:59
В Польше заработал центр для ремонта украинских танков Leopard 2
22:36
В Черкасской области разоблачили хакера, который атаковал госучреждения Азербайджана
22:13
МИД Румынии запретил Орбану говорить на чувствительные для румын темы во время фестиваля Тушваньош
21:44
Обновлено
Зеленский инициировал созвать Совет Украина-НАТО по поводу "зернового коридора"
21:38
Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси
21:37
Дмитрий Ярош
У Украины есть шанс создать военно-политический союз с Польшей, - Ярош
21:23
Обновлено
Ответственность за любую попытку обогатиться на военных будет неизбежной, - Зеленский
21:00
Герман Галущенко
Санкции против ядерной отрасли РФ могут вынудить вернуться Россию за стол переговоров, - Галущенко
20:50
Эксклюзив
УПЦ МП под руководством Онуфрия ждет деградация и развал, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:40
В результате обстрела возле Константиновки погиб полицейский
20:37
польша граница
Российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу на турнир WTA
20:29
Антон Черепенников
В Москве умер 40-летний предприниматель, производивший технику для спецслужб и космонавтики РФ
20:14
Польша ожидает увеличения количества российских провокаций после последних заявлений Путина
20:03
OPINION
Прогноз погоды на завтра
20:00
Эксклюзив
Пригожин может захватить власть в Беларуси, - Фейгин
19:57
Эксклюзив
Задержание Гиркина и незадержание Пригожина станет в России одной из проблем, накопление которых может привести к взрыву, - генерал-майор СБУ Ягун
19:21
Эксклюзив
Это страна, которая хочет освободиться от России, и это вызвало большую симпатию: аналитик Умланд о шведской поддержке Украины
19:09
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай после обстрела под Бахмутом
Вблизи Бахмута ВСУ обстреляли автомобиль с депутатом госдумы Бородаем, - СМИ
18:50
У прибывших в Мариуполь строителей из Узбекистана отобрали документы и отправили воевать, - Генштаб
18:44
Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО: нужно защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов
18:32
Обновлено
Россияне ударили по поселку и городу на Сумщине: один человек погиб, есть раненые
18:30
Эксклюзив
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
18:18
парковка
В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку
18:17
Эксклюзив
Жители Крыма поняли, что оккупационная администрация не в состоянии их защитить, и задают много вопросов, - представитель президента Ташева
18:04
OPINION
Россия устроена по принципу скорлупы яйца
18:04
В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ
17:55
Россияне из авиации атаковали Змиевку на Херсонщине: есть пострадавший, повреждены дома и ферма
17:49
"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
17:33
Обновлено
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
17:22
Эксклюзив
Пентагон
Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот
17:19
Когда ВСУ развернутся, будут изменения на фронте, - Блинкен о контрнаступлении
17:17
В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
17:16
Эксклюзив
Говорить заранее: психолог Старцева рассказала, как подготовить ребенка к военной службе родителей
17:00
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных, - Фейгин
16:39
Эксклюзив
Альтернативы морю для экспорта зерна у Украины нет, - директор Центра транспортных стратегий
16:11
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
16:06
OPINION
Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике
15:57
Пригожин в Беларуси основал фирму, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV