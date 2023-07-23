Ночью россияне атаковали ракетами Одесщину.
Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одесскую область ракетами X-22.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия", - написал он.
В Воздушных силах ВСУ добавили , что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Так, были зафиксированы пуски крылатых ракет "калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "оникс" в направлении южных областей, в частности Одесской и Николаевской.
Также в 01:12 был зафиксирован повторный пуск ракет Х-22 в направлении Одесской области.
Справочно. Тревога в Одесской области была объявлена в 00:38 и продолжалась до 01:29.
- 22 июля во время атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса.
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