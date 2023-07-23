Ночью россияне атаковали ракетами Одесщину.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия", - написал он.

В Воздушных силах ВСУ добавили , что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Так, были зафиксированы пуски крылатых ракет "калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "оникс" в направлении южных областей, в частности Одесской и Николаевской.

Также в 01:12 был зафиксирован повторный пуск ракет Х-22 в направлении Одесской области.

Справочно. Тревога в Одесской области была объявлена в 00:38 и продолжалась до 01:29.