Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.

В ночь на 2 марта россияне из тяжелой артиллерии атаковали Никополь и Червоногригоревскую громаду.

В результате обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. В частности, от снарядов пострадали 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто. Оборваны линии электропередачи и изуродован водопровод.

Отмечается, что люди невредимы.