Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, линии электропередачи, водопровод и котельную детсада
В ночь на 2 марта захватчики атаковали две общины Никопольского района Днепропетровщины. Повреждены дома, аптека, магазины, котельная детсада, линии электропередачи и водопровод
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.
В ночь на 2 марта россияне из тяжелой артиллерии атаковали Никополь и Червоногригоревскую громаду.
В результате обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. В частности, от снарядов пострадали 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто. Оборваны линии электропередачи и изуродован водопровод.
Отмечается, что люди невредимы.
- Напомним, российские захватчики ночью также совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждений получил жилой дом , два человека погибли, из-под завалов спасли 11 мирных жителей.
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