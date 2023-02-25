Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждено более 40 домов, газопроводы и линии электропередачи
В ночь на 25 февраля РФ российская армия гатила по Никопольщине: повреждено по меньшей мере 48 домов, предприятия, авто, газопроводы и линии электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.
В ночь на 25 февраля россияне 9 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области: от артиллерийского огня пострадали Никополь и Марганец. Отмечается, что люди невредимы, однако есть значительные разрушения.
"В Никополе изуродованы сразу три лицея. Повреждены админздание, два частных предприятия и магазин. В городе избиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные сооружения, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач", - отметили в ОВА.
В Марганце под огнем оказались 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Также загорелся автомобиль, пожар уже потушен.
- Напомним, по данным Генштаба, за сутки 24 февраля российские кафиры нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное