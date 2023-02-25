Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.

В ночь на 25 февраля россияне 9 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области: от артиллерийского огня пострадали Никополь и Марганец. Отмечается, что люди невредимы, однако есть значительные разрушения.

"В Никополе изуродованы сразу три лицея. Повреждены админздание, два частных предприятия и магазин. В городе избиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные сооружения, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач", - отметили в ОВА.

В Марганце под огнем оказались 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Также загорелся автомобиль, пожар уже потушен.