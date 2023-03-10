Об этом сообщает в telegram-канал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня ночью росийская армия обстреляла ракетами и тяжелой артиллерией Никопольский район. Поврежденные предприятия и дома, частично обесточены три населенных пункта, жертв нет.

В Покровской общине есть попадание в энергетический объект, возник сильный пожар, который уже потушили пожарные. В результате попадания по объекту энергетики три населенных пункта остались без света. С последствиями разрушений уже работают энергетики.

Также, россияне дважды ударили по Красногригорьевской общине из тяжелой артиллерии: поврежденное транспортное и аграрное предприятия, админздание, разрушения получили три частных дома, три хозяйственных сооружения, авто и линии электропередачи.

Последствия ночных попаданий устраняются.