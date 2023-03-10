Ночью россияне атаковали Никопольщину: поврежден энергетический объект, частично обесточены три населенных пункта
В ночь на 10 марта российская армия била по Никопольщине: обошлось без жертв, однако есть повреждения
Об этом сообщает в telegram-канал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня ночью росийская армия обстреляла ракетами и тяжелой артиллерией Никопольский район. Поврежденные предприятия и дома, частично обесточены три населенных пункта, жертв нет.
В Покровской общине есть попадание в энергетический объект, возник сильный пожар, который уже потушили пожарные. В результате попадания по объекту энергетики три населенных пункта остались без света. С последствиями разрушений уже работают энергетики.
Также, россияне дважды ударили по Красногригорьевской общине из тяжелой артиллерии: поврежденное транспортное и аграрное предприятия, админздание, разрушения получили три частных дома, три хозяйственных сооружения, авто и линии электропередачи.
Последствия ночных попаданий устраняются.
- В ночь на 9 марта РФ в дальнейшем из артиллерии обстреливала Днепропетровщину: 40 снарядов атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину; погиб мужчина, женщина и парень получили ранения.
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