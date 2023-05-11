Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в telegram.

"В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственных сооружения и авто. Оборвана линия электропередачи", - говорится в сообщении.

По информации главы ОВА, погибших и пострадавших нет.

По БПЛА агрессора отработали украинские защитники. Ночью они сбили над областью один дрон.