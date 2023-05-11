Ночью россияне атаковали Никополь: повреждены 3 дома, авто и оборвана линия электропередачи, ВСУ сбили дрон
Враг вечером 10 мая и ночью 11 мая обстрелял из артиллерии город Никополь. В результате атаки повреждены частные дома, авто и оборвана линия электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в telegram.
"В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственных сооружения и авто. Оборвана линия электропередачи", - говорится в сообщении.
По информации главы ОВА, погибших и пострадавших нет.
По БПЛА агрессора отработали украинские защитники. Ночью они сбили над областью один дрон.
- В ночь на 7 мая российские военные обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, погибла 72-летняя женщина.
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