Ночью россияне атаковали баллистикой объект инфраструктуры Николаева
Ночью, 10 июля, россияне нанесли ракетный удар по городу Николаев, вероятно, использовав баллистическую ракету "Искандер-М". Произошло попадание в один объект инфраструктуры города
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Отмечается, что ракетный удар по городу произошел 10 июля, около часу ночи.
"Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М", - отмечают в ОВА.
Виталий Ким сообщил, что подробная информация о последствиях обстрела уточняется.
- 9 июля враг обстреливал открытую территорию населенного пункта Куцурубской общины Николаевской области. Также россияне нанесли удар по акватории Очаковской общины. Пострадавших и разрушений тогда не было.
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