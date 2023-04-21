Ночью Россия запустила около 10 "шахедов" по Украине, 8 из них уничтожила ПВО, - Генштаб
В ночь на 21 апреля украинским защитникам удалось сбить 8 из 10 беспилотников, которые запустили российские военные по территории нашей страны
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 21 апреля.
"Сегодня ночью враг применил около 10 БПЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками", - отметили военные.
Россия нанесла 23 авиаудара и совершила 49 обстрелов из РСЗО по Украине за прошедшие сутки
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
В течение 20 апреля враг нанес 23 авиационных удара. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, ВСУ отразили более 60 атак россиян
Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки на них отбито более 60 атак врага.
Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
За прошедшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка - Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее Харьковской области.
На Купянском направлении минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.
Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел.
Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тоненькое, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.
В то же время обстрелам террористов подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях РФ обороняется.
За сутки произвела обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.
Силы обороны поразили 5 пунктов управления и ударили по местам скопления захватчиков
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления противника.
- В ночь с 20 на 21 апреля российские дроны-камикадзе атаковали Киев и область. Украинская ПВО сбила там около 8 БПЛА. Также этой ночью российские военные ударили беспилотниками по Полтавской области, в результате чего разрушения понесла гражданская инфраструктура.
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