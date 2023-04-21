Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 21 апреля.

"Сегодня ночью враг применил около 10 БПЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками", - отметили военные.

Россия нанесла 23 авиаудара и совершила 49 обстрелов из РСЗО по Украине за прошедшие сутки

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

В течение 20 апреля враг нанес 23 авиационных удара. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, ВСУ отразили более 60 атак россиян

Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на них отбито более 60 атак врага.

Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

За прошедшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка - Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел.

Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тоненькое, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

В то же время обстрелам террористов подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях РФ обороняется.

За сутки произвела обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Силы обороны поразили 5 пунктов управления и ударили по местам скопления захватчиков

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления противника.