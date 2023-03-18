Ночью РФ обстреляла жилой комплекс в Запорожье ракетами С-300: люди не пострадали
Российские войска в ночь на 18 марта нанесли удар по Запорожью с использованием ракет С-300, повредив жилищный комплекс – люди не пострадали
Об этом Telegram сообщает Запорожская ОВА.
"Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши", - говорится в сообщении ОВА.
По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российская ракета разрушила заведение общепита, люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы.
- Напомним, во время атаки в ночь на 18 марта российско-оккупационные войска направили в Украину в общей сложности 16 ударных дронов Shahed-136/131 – 11 из них сбила украинская ПВО.
- Вечером 17 марта в Киевской области враг запустил баражирующие боеприпасы, но работала украинская ПВО, которая уничтожила все воздушные цели.
- На Днепропетровщине удалось сбить 3 дрона, однако еще 2 попали в объект критической инфраструктуры.
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