Ночью РФ обстреляла Никополь, Криворожский и Синельниковский районы, ранены по меньшей мере четверо пожилых людей

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с обстрелами и пострадавшими... Российская армия нанесла удары по трем районам - Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому. Никополь обстреляли из «градов» и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы", - написал Резниченко.

В результате российского обстрела в городе 2 два дома разрушены, почти 50 повреждены. Кроме того, оккупанты повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал.

"Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже обуздали. Выведена из строя линия электропередачи. До 2000 человек без света. Электрики уже работают", - добавил Резниченко.

В Криворожском районе захватчики из РСЗО "Ураган" обстреляли Зеленодольскую громаду, однако обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне ударили ракетами, разрушив сельхозпредприятие, школу и дом культуры, информацию о погибших или раненых уточняют.

Ранее, 21 августа, российские оккупанты ударили из "ураганов" по Зеленодольской территориальной громаде в Криворожском районе Днепропетровщины, убив человека и ранив еще шестерых .

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