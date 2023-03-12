Ночью РФ обстреляла Николаевщину: повреждены дома, загорелись автомобили

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В ночь на 12 марта, в 00:45-00:49, россияне по артиллерии атаковали Очаков. Отмечается, что люди невредимы.

"Произошло возгорание автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка. Последствия повреждений уточняются", - указал Виталий Ким.