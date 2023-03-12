Ночью РФ обстреляла Николаевщину: повреждены дома, загорелись автомобили
В ночь на 12 марта российская армия атаковала Очаков на Николаевщине, загорелись автомобили, повреждены частные дома и многоэтажка
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В ночь на 12 марта, в 00:45-00:49, россияне по артиллерии атаковали Очаков. Отмечается, что люди невредимы.
"Произошло возгорание автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка. Последствия повреждений уточняются", - указал Виталий Ким.
- Напомним, утром Генштаб ВСУ отчитывался, что за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов и 56 обстрелов из РСЗО, в том числе по Херсону и Запорожью.
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