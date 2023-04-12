Ночью РФ обстреляла Николаевщину: повреждены дома, автомобили, сети газо- и электроснабжения
В ночь на 12 апреля российская армия гатила по Очаковской общине на Николаевщине, повреждены дома, автомобили, сети Интернет, газо- и электроснабжения
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Отмечается, что около полуночи 12 апреля российская армия нанесла артиллерийские обстрелы по городу Очаков Николаевской области.
"В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, газо- и электроснабжение. Пострадавших нет", - утверждали в администрации.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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