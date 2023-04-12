Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отмечается, что около полуночи 12 апреля российская армия нанесла артиллерийские обстрелы по городу Очаков Николаевской области.

"В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, газо- и электроснабжение. Пострадавших нет", - утверждали в администрации.