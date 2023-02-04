Ночью РФ обстреляла Марганецкую общину на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграмме.

"В течение ночи армия РФ, используя ствольную артиллерию, произвела обстрел населённого пункта Марганецкой ТГ", - написал он.

Начальник Никопольского РВА добавил, что люди невредимы, а на месте атаки работают специалисты ГСЧС.

"В пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций", – добавил Евгений Евтушенко.