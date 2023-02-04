Ночью РФ обстреляла Марганецкую общину на Днепропетровщине
В ночь на 4 февраля РФ била из ствольной артиллерии по Днепропетровщине, под огнем оказалась Марганецкая община
Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграмме.
"В течение ночи армия РФ, используя ствольную артиллерию, произвела обстрел населённого пункта Марганецкой ТГ", - написал он.
Начальник Никопольского РВА добавил, что люди невредимы, а на месте атаки работают специалисты ГСЧС.
"В пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций", – добавил Евгений Евтушенко.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что в течение суток 3 февраля Россия нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковщины и Николаевщины, есть жертвы среди мирных жителей. Также россияне совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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