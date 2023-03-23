Ночью РФ обстреляла больницу и дома Херсона, - ОВА

Об этом глава Херсонской ОВ Александр Прокудин проинформировал в телеграмме.

В ночь на 23 марта российские захватчики атаковали центральную часть Херсона.

"Оккупанты попали в одну из больниц города. Также из-за вражеских обстрелов пострадали дома мирных херсонцев, дотла сгорела припаркованная рядом машина", - отметил он.