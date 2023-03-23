Ночью РФ обстреляла больницу и дома Херсона, - ОВА
В ночь на 23 марта российская армия атаковала центральную часть Херсона, захватчики попали в больницу и дома, сгорел автомобиль
Об этом глава Херсонской ОВ Александр Прокудин проинформировал в телеграмме.
В ночь на 23 марта российские захватчики атаковали центральную часть Херсона.
"Оккупанты попали в одну из больниц города. Также из-за вражеских обстрелов пострадали дома мирных херсонцев, дотла сгорела припаркованная рядом машина", - отметил он.
- За сутки 22 марта российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, по меньшей мере четверо потерпели поражение разной степени тяжести.
- Тогда же оккупанты готовили в четырех районах по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате повреждены храм, дома, было возгорание травы.
- Также на протяжении 22 марта российская армия била по Херсонщине 319 снарядов, под огнем оказались частные и многоквартирные дома: есть погибший и двое раненых.
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