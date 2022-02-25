Ночью РФ нанесла воздушный удар в районе Кропивницкого, украинские десантники остановили оккупантов на реке Тетерев, - Генштаб
В ночь на 25 февраля РФ нанесла воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
"Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя", - говорится в сообщении.
Десантники ВСУ дают отпор врагу в районах населенных пунктов Дымер и Иванков Киевской области и остановили оккупанта на реке Тетерев.
"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", - сообщили в Генштабе.
Одна тактическая группа украинских военных удерживает аэродром Гостомеля.
"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Да, после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу. Вступайте в ряды Вооруженных Сил Украины и Сил ТРО! Земля под ногами оккупанта должна гореть! " - подытожил в Генштабе.
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