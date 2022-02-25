Ночью РФ нанесла воздушный удар в районе Кропивницкого, украинские десантники остановили оккупантов на реке Тетерев, - Генштаб

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.



"Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя", - говорится в сообщении.



Десантники ВСУ дают отпор врагу в районах населенных пунктов Дымер и Иванков Киевской области и остановили оккупанта на реке Тетерев.



"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", - сообщили в Генштабе.



Одна тактическая группа украинских военных удерживает аэродром Гостомеля.



"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Да, после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу. Вступайте в ряды Вооруженных Сил Украины и Сил ТРО! Земля под ногами оккупанта должна гореть! " - подытожил в Генштабе.