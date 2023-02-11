Ночью РФ атаковала Днепропетровщину: в Криворожском и Никопольском районах есть попадание в энергетические объекты
В ночь на 11 февраля россияне из дронов атаковали Украину: в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Во время атаки дронов на Украину поздно вечером 10 февраля россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в двух районах Днепропетровской области.
"В Криворожском районе враг атаковал энергетические объекты в двух общинах. Один из объектов уже был поражен раньше. На месте попаданий произошли пожары, которые сейчас уже ликвидированы. Главное - люди не пострадали".
Под удар попал и Никопольский район: там попадание дрона тоже привело к возгоранию на объекте энергетической инфраструктуры. Огонь уже укротили спасатели. К счастью, обошлось без жертв", - утвердил Николай Лукашук.
Глава облсовета также отметил, что в результате атак есть разрушения, и их масштабы уточняются.
- Вечером 10 февраля было зафиксировано движение беспилотников в направлении нескольких областей. Вечерняя атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры южных регионов длилась почти 3 часа: ПВО сбило 11 дронов "Шахед".
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