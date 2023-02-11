Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Во время атаки дронов на Украину поздно вечером 10 февраля россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в двух районах Днепропетровской области.

"В Криворожском районе враг атаковал энергетические объекты в двух общинах. Один из объектов уже был поражен раньше. На месте попаданий произошли пожары, которые сейчас уже ликвидированы. Главное - люди не пострадали".

Под удар попал и Никопольский район: там попадание дрона тоже привело к возгоранию на объекте энергетической инфраструктуры. Огонь уже укротили спасатели. К счастью, обошлось без жертв", - утвердил Николай Лукашук.

Глава облсовета также отметил, что в результате атак есть разрушения, и их масштабы уточняются.