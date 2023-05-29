Об этом докладывают Воздушные силы ВСУ.

Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. А с северного и южного направлений противник атаковал иранскими БПЛА Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад". В общей сложности силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555

29 ударных БПЛА Shahed-136/131

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня

В ночь на 29 мая вражеские войска снова атаковали украинские регионы : взрывы прогремели во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Киевской, Полтавской областях, работала ПВО. В Подольском районе Киева повреждена крыша дома; в Киевской области пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах, в частности в Броварах; в Одессе – портовая инфраструктура; во Львовской области - деревянное хозяйственное здание, оно и трактор сгорели.