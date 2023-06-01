Об этом в утренней сводке 1 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Российская Федерация, понеся большие потери, продолжает вести захватническую войну. Применяет тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

"Сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Россия нанесла 3 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

В течение 31 мая противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура.

Оккупанты превращают временно захваченный Энергодар в военно-логистическую базу

"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу", - говорят в Генштабе.

Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов.

Силы обороны отразили 21 вражескую атаку на фронте: ситуация по направлениям

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки нанесли авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области, осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Прогрес, Фотовыж, Студенток, Горки, Атинское, Шпиль, Угроиды, Великая Писаревка Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Волчанские Хутора, Огирцево, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении армия РФ вела наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имела.

Нанесла авиационные удары в районах Тернов и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские военные наступательных действий не предпринимали.

Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.

Артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

ВСУ поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Также украинским защитникам удалось уничтожить 5 вражеских разведывательных БПЛА.