Ночью ПриватБанк временно приостановит интернет-банкинг

Об этом информирует ПриватБанк .

Работа интернет-банкинга будет приостановлена с 01:00 до 04:00 14 мая.

"Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство из вас отдыхают. Но если в настоящее время запланированы важные операции через Приват24, примите во внимание интервал проведения работ", - говорится в сообщении.

Также в ПриватБанке посоветовали спланировать переводы и оплаты через Приват24 раньше времени или отложить до утра.