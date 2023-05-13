Ночью ПриватБанк временно приостановит интернет-банкинг
В ночь на 14 мая ПриватБанк временно прекратит работу интернет-банкинга из-за плановых регламентных работ в Приват24
Об этом информирует ПриватБанк .
Работа интернет-банкинга будет приостановлена с 01:00 до 04:00 14 мая.
"Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство из вас отдыхают. Но если в настоящее время запланированы важные операции через Приват24, примите во внимание интервал проведения работ", - говорится в сообщении.
Также в ПриватБанке посоветовали спланировать переводы и оплаты через Приват24 раньше времени или отложить до утра.
- 29 апреля в ПриватБанке возникли проблемы со снятием наличных и оплатой картами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное