Ночью полк "Азов" уничтожил пять российских грузовиков, два БМД и более 20 оккупантов
В ночь на 25 марта бойцы полка "Азов" повредили российскую БМД и уничтожили пять грузовиков, два БМД и более 20 оккупантов
Об этом сообщил Азов-Мариуполь .
"В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов", - говорится в заявлении.
В полку добавили, что продолжают бороться за Мариуполь.
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