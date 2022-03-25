Ночью полк "Азов" уничтожил пять российских грузовиков, два БМД и более 20 оккупантов

Об этом сообщил Азов-Мариуполь .



"В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов", - говорится в заявлении.



В полку добавили, что продолжают бороться за Мариуполь.

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