Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко .

"Утро в Краматорске началось с 02:00 ночи. 11 ракетных ударов по городу. Потерпели разрушения дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала. Оккупанты уничтожают все на своем пути - тактика террористов", - говорится в обращении Горчаренко.

Кроме того, рашисты обстреляли ракетами Курахово, пишет глава ОВА Павел Кириленко

"Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Из-за обстрелов в городе поднялись пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители", - говорится в сообщении.

Известно, что к восьми утра из-под завалов спасли женщину и подняли на поверхность тела двух погибших мужчин.

Российская армия ударила из С-300 по частному Краматорскому сектору, на одном из дворов осталась четырехметровая воронка, пострадавших нет

Напомним, за последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей.

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