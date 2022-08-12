Ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов
Около двух ночи рашисты начали обстреливать Краматорск Донецкой области. Также целили в Курахово, там погибли два человека и пострадала женщина
Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
"Утро в Краматорске началось с 02:00 ночи. 11 ракетных ударов по городу. Потерпели разрушения дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала. Оккупанты уничтожают все на своем пути - тактика террористов", - говорится в обращении Горчаренко.
"Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Из-за обстрелов в городе поднялись пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители", - говорится в сообщении.
Известно, что к восьми утра из-под завалов спасли женщину и подняли на поверхность тела двух погибших мужчин.
- Российская армия ударила из С-300 по частному Краматорскому сектору, на одном из дворов осталась четырехметровая воронка, пострадавших нет
- Напомним, за последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей.
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