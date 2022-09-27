Об этом информирует в телеграмме председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 общины - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская", - пишет Резниченко.

Сообщается, что посреди мирного населения никто не пострадал.

В городе Никополь повреждены 15 домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Также в Марганце изуродованы 10 домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач.

"Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились", - добавил глава области.