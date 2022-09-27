Ночью оккупанты выпустили почти 90 снарядов по Днепропетровщине: изуродованные дома, спортшкола и газопровод
В ночь на 27 сентября рашисты били по Днепропетровщине. Зафиксировано почти 90 снарядов - изуродованные частные дома, спортшкола и газопровод
Об этом информирует в телеграмме председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 общины - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская", - пишет Резниченко.
Сообщается, что посреди мирного населения никто не пострадал.
В городе Никополь повреждены 15 домов, хозяйственные постройки и автомобили.
Также в Марганце изуродованы 10 домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач.
"Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились", - добавил глава области.
- В ночь на 25 сентября оккупанты выпустили по трем общинам Никопольского района более 170 снарядов из "градов" и ствольной артиллерии.
- Ночью 26 сентября россияне 9 раз ударили ракетами по днепропетровским общинам, в общей сложности было выпущено 130 снарядов. В Никополе повреждены около 40 домов и линии электропередачи.
- 26 сентября противовоздушная оборона ВСУ сбила над Днепропетровщиной ракету армии РФ.
- Также 26 сентября рашисты обстреливали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, пострадали и разрушены.
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