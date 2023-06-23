Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ночью применили тактическую авиацию нетипичным способом - ударили в район Антоновского моста, там, где они раньше не бомбили. Больше тяготели к Бериславскому району. А сейчас такая месть за Чонгар", - рассказала Гуменюк.

По ее данным, оккупанты усилили обстрелы Херсонской области. В частности, правый берег Днепра. Так, они совершили 91 обстрел, в результате чего шесть человек получили ранения. Такого не было несколько дней, пока продолжалась эвакуация, а оккупанты находились на более отдаленных позициях – в некоторых местах их отбросили на 15 км.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым.