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Ночью оккупанты ударили по центру Славянска: попали в общежитие колледжа

17 октября, 2023 вторник
09:14
Война с Россией

В ночь с 16 на 17 октября русские войска обстреляли Славянск Донецкой области

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Беспокойная ночь в Славянске. 2 прилета. Центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета", - сказал Лях.

Обошлось без жертв.

  • В ночь на 31 августа российские террористы обстреляли поселок Мирное Славянской общины Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина.
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