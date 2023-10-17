Ночью оккупанты ударили по центру Славянска: попали в общежитие колледжа
В ночь с 16 на 17 октября русские войска обстреляли Славянск Донецкой области
Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Беспокойная ночь в Славянске. 2 прилета. Центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета", - сказал Лях.
Обошлось без жертв.
- В ночь на 31 августа российские террористы обстреляли поселок Мирное Славянской общины Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина.
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