Ночью оккупанты ударили по Краматорску ракетной системой С-300
Ночью 11 сентября российские войска обстреляли Краматорск зенитно-ракетной системой среднего радиуса действия С-300
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – написал он.
- Напомним, ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение Купянского и Изюмского районов
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