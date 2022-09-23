Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Ночью 23 сентября, около 00:35, в Николаеве раздавались взрывы. Предварительно, поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры. Также повреждены частные дома, водопровод и электросети", - написал Ким.

Дополнительную информацию сообщат впоследствии.

22 сентября около 09:55 рашисты обстреляли с. Украинка Николаевского района. В результате загорелся дом.

Оккупанты бьют по Березнеговатской громаде Баштанского района.

"В течение прошедших суток были вражеские обстрелы окрестностей с. Новоукраинка в 10:40 и с. Мураховка ориентировочно в 19:12. Также в 17:30 и 19:30 обстрелам подверглось с. Высунск. В результате чего повреждены объекты инфраструктуры, частные дома , три объекта торговли и газовый трубопровод с последующим возгоранием", - добавил Ким.

В 11:00, 13:00 и 15:00 22 сентября армия РФ обстреляла с. Широкое. Поврежден жилой дом, хозяйственные помещения и сельхозтехника. Также в 23:00 била по с. Червоная Долина.

Пострадавших нет.

Кроме того, ПВО в Николаевском и Баштанском районах сбило пять вражеских дронов-камикадзе, направленных на позиции ВСУ.

22 сентября в Николаевской области побережье Куцурубской громады пострадало из-за российского обстрела из РСЗО "Смерч".

В Николаевской области в ночь с 20 на 21 сентября Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ, пострадали также населенные пункты.

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