Ночью оккупанты обстреляли один из спальных районов Николаева, один человек погиб, шестеро травмированы, – Ким
Ночью, 30 июля, после 1 часа был обстрелян один из спальных районов Николаева. Предварительно известно, что один человек погиб, шестеро – получили ранения
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он добавил, что по результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется.
"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Кроме того, утром, 30 июля, произошли обстрелы территорий вблизи с. Лепетиха и с. Кавказ. Электроснабжение в общине восстановлено Криворожскими" , – написал Ким.
- Напомним, россияне утром 29 июля обстреляли Николаев кассетными боеприпасами, в результате чего погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное