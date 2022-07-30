Ночью оккупанты обстреляли один из спальных районов Николаева, один человек погиб, шестеро травмированы, – Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он добавил, что по результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Кроме того, утром, 30 июля, произошли обстрелы территорий вблизи с. Лепетиха и с. Кавказ. Электроснабжение в общине восстановлено Криворожскими" , – написал Ким.

Напомним, россияне утром 29 июля обстреляли Николаев кассетными боеприпасами, в результате чего погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.

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