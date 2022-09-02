Ночью оккупанты обстреляли Харьков: прилет в Холодногорском районе

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграме.

"Ночью был прилет в Холодногорский район города. Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля", - написал он.

Утром спасатели будут проверять прилегающую к месту прилета территорию.

Утром 30 августа оккупанты обстреляли центр Харькова, погибли несколько человек, около десяти получили ранения.

В ночь с 30 на 31 августа российский агрессор ударил по Киевскому району Харькова. А 31 августа после обеда российские захватчики обстреляли городское предприятие в Харькове. В результате прилетов произошел пожар.

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