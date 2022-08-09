Ночью оккупанты обстреляли Харьков и Никополь
В обоих городах зафиксирована серия взрывов, похожие на обстрел из РСЗО
Об обстреле Никополя сообщает в Telegram главы Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Российские войска ночью 9 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по городу две кассеты из реактивных систем залпового огня.
По предварительной информации никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются.
О том, что в Харькове в ночь на 9 августа прозвучала серия взрывов, сообщает Общественное .
В городе дважды за ночь звучала воздушная тревога. Официальных сообщений о взрывах пока не поступало.
- Напомним, ночью во временно оккупированном Мелитополе прогремело около 10 взрывов.
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