Ночью оккупанты обстреляли Харьков и Никополь

Об обстреле Никополя сообщает в Telegram главы Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Российские войска ночью 9 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по городу две кассеты из реактивных систем залпового огня.

По предварительной информации никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются.

О том, что в Харькове в ночь на 9 августа прозвучала серия взрывов, сообщает Общественное .

В городе дважды за ночь звучала воздушная тревога. Официальных сообщений о взрывах пока не поступало.

Напомним, ночью во временно оккупированном Мелитополе прогремело около 10 взрывов.

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