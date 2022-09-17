Ночью оккупанты обстреляли Харьков, есть два попадания

Об этом он написал в телеграмме.

В результате вражеского удара вспыхнул пожар на одном из предприятий. Спасатели уже ликвидировали его.

При осмотре мест взрывов было установлено, что удар был нанесен ракетами типа 5В55 ЗРК "С-300".

Вчера, 16 сентября, на освобожденной Харьковщине обнаружили 10 оккупантских пыточных.

Также вчера стало известно, что в Харьковской области спасли семерых граждан Шри-Ланки, которых пытали россияне.

По данным Института изучения войны, украинские войска полностью установили контроль над Купянском.