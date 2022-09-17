Ночью оккупанты обстреляли Харьков, есть два попадания
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 02:00 17 сентября россияне обстреляли Индустриальный район Харькова, дважды попали
Об этом он написал в телеграмме.
В результате вражеского удара вспыхнул пожар на одном из предприятий. Спасатели уже ликвидировали его.
При осмотре мест взрывов было установлено, что удар был нанесен ракетами типа 5В55 ЗРК "С-300".
- Вчера, 16 сентября, на освобожденной Харьковщине обнаружили 10 оккупантских пыточных.
- Также вчера стало известно, что в Харьковской области спасли семерых граждан Шри-Ланки, которых пытали россияне.
- По данным Института изучения войны, украинские войска полностью установили контроль над Купянском.
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