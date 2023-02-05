Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как установило следствие, ночью 5 февраля россияне обстреляли город Дружковка Донецкой области, используя зенитно-ракетный комплекс С-300. Ракеты попали в многоэтажное здание: разрушен один из подъездов, повреждена кровля, в домах выбило окна.

"В результате обстрела пятеро граждан - трое мужчин и две женщины получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).