Ночью оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области: из-за попадания в дом ранены 5 человек
В ночь на 5 февраля армия РФ била из ЗРК С-300 по Дружковке в Донецкой области: ракеты попали в многоэтажку, ранены пять человек
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как установило следствие, ночью 5 февраля россияне обстреляли город Дружковка Донецкой области, используя зенитно-ракетный комплекс С-300. Ракеты попали в многоэтажное здание: разрушен один из подъездов, повреждена кровля, в домах выбило окна.
"В результате обстрела пятеро граждан - трое мужчин и две женщины получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Утром 5 февраля захватчики атаковали центр Харькова: одна из ракет попала в вуз, другая – вблизи жилого дома. Известно о пятерых пострадавших
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