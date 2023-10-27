Ночью оккупанты обстреляли 2 поселка на Харьковщине: повреждены жилые дома и музыкальная школа

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В ходе следствия прокуроры установили, что 27 октября примерно в 00:45 российская армия обстреляла населенный пункт в Харьковской области Купянск-Узловой. Повреждения получили жилые дома и музыкальная школа.



Также в 01:00 россияне обстреляли Куриловку Купянского района, где оккупанты нацелились на частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.



По предварительным данным, российские военные совершали удары по населенным пунктам по артиллерии.



Прокуроры и полиция документируют военные преступления, совершаемые российской армией.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv