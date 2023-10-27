Ночью оккупанты обстреляли 2 поселка на Харьковщине: повреждены жилые дома и музыкальная школа
27 октября российские оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии Купянск-Узловой и Куриловку на Харьковщине, в результате чего были повреждены жилые дома, музыкальная школа и хозяйства
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В ходе следствия прокуроры установили, что 27 октября примерно в 00:45 российская армия обстреляла населенный пункт в Харьковской области Купянск-Узловой. Повреждения получили жилые дома и музыкальная школа.
Также в 01:00 россияне обстреляли Куриловку Купянского района, где оккупанты нацелились на частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.
По предварительным данным, российские военные совершали удары по населенным пунктам по артиллерии.
Прокуроры и полиция документируют военные преступления, совершаемые российской армией.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
- В пятницу, 27 октября, российские террористы атаковали город Херсон и пгт Зеленовка Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один получил ранения.
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