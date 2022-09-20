Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из "градов" и артиллерии: выпустили более 100 снарядов
Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что россияне ночью обстреливали три громады Никопольского района
Об этом он написал в телеграме .
Под вражеские удары попали три громады района: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Российская армия нанесла по ним пять ударов.
Валентин Резниченко отмечает, что враг выпустил по городам и селам громад более 100 снарядов.
Масштабы разрушений уточняются. Пострадавших нет.
- Утром 20 сентября Генштаб сообщил , что ВСУ отразили атаки врага около четырех населенных пунктов - Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки.
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