Об этом он написал в телеграме .

Под вражеские удары попали три громады района: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Российская армия нанесла по ним пять ударов.

Валентин Резниченко отмечает, что враг выпустил по городам и селам громад более 100 снарядов.

Масштабы разрушений уточняются. Пострадавших нет.

Утром 20 сентября Генштаб сообщил , что ВСУ отразили атаки врага около четырех населенных пунктов - Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки.