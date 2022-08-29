Ночью оккупанты обстреливали Николаевщину: попали в жилые дома и сельхозпостройки
Ночью российские войска обстреливали Николаевский и Баштанский районы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки
Об этом сообщил в телеграмме глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Так, за минувшие сутки в Первомайском Николаевского района в результате обстрелов разрушены жилые дома.
Также подверглась обстрелам Шевченковская община. В поселке Любомировка один человек погиб, а в Котлярово – один раненый. Разрушены и повреждены жилые дома.
В поселке Шевченково из-за обстрелов разрушено частное домовладение, поднялся пожар в жилом доме.
Нанесли удар по городу Очаков. Попали в аквазону. Пострадавших нет.
Ночью 29 августа снова обстреляли из артиллерии два жилых дома и сельскохозяйственное сооружение в поселке Котлярево. Информация о пострадавших уточняется.
В Баштанском районе потерпела удары Березнеговатская община. Утром 28 августа был обстрелян населенный пункт Березнеговатое. Утром 29 августа обстреливали деревню Высунск. Повреждены жилые дома. Информации о пострадавших нет.
Также нанесли удары по Широковской общине, в частности ночью 29 августа, около 02:00 убили по селу Красная Долина. Также были обстрелы за пределами поселка Поляны. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки. Пострадавших нет.
По состоянию на утро 29 августа обстрелы Широковского общества продолжаются. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
28 августа днем Николаев был обстрелян из реактивных систем залпового огня "смерч". Поднялся пожар на территории элеватора. Повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.
- Ирина Верещук сообщила , что в Николаевской области могут объявить обязательную эвакуацию.
- Также в Николаеве задержан вражеский корректировщик, который предоставлял координаты учебных заведений оккупантам.
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