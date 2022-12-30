Ночью оккупанты направили около 30 снарядов по Никопольщине

Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.

"Никопольщина ночью снова страдала от тяжелой артиллерии врага", - написал Валентин Резниченко.

Он сообщил, что ночью под вражеским ударом снова находилась Марганецкая громада. В ее направлении оккупанты направили около 30 артиллерийских снарядов.

Отмечается, что люди невредимы, последствия удара выясняются.

Напомним, в ночь на 30 декабря украинские воины сбили 10 ударных дронов РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также в эту ночь российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить большинство беспилотников, однако один из барражирующих боеприпасов попал в административное здание в Голосеевском районе.

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