Ночью оккупанты направили около 30 снарядов по Никопольщине
В ночь на 30 декабря россияне направили около 30 артиллерийских снарядов по громаде Никопольского района
Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
"Никопольщина ночью снова страдала от тяжелой артиллерии врага", - написал Валентин Резниченко.
Он сообщил, что ночью под вражеским ударом снова находилась Марганецкая громада. В ее направлении оккупанты направили около 30 артиллерийских снарядов.
Отмечается, что люди невредимы, последствия удара выясняются.
- Напомним, в ночь на 30 декабря украинские воины сбили 10 ударных дронов РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Также в эту ночь российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить большинство беспилотников, однако один из барражирующих боеприпасов попал в административное здание в Голосеевском районе.
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