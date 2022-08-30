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Главная война с Россией Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

30 августа, 2022 вторник
05:34
война с Россией

Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по окрестностям одного из районов города

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий удара", - говорится в сообщении.

Также об обстреле сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев:

"Зафиксированы вражеские удары по окрестностям одного из районов города. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация требует дополнительного уточнения".

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Запорожье
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