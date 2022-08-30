Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий удара", - говорится в сообщении.

Также об обстреле сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев:

"Зафиксированы вражеские удары по окрестностям одного из районов города. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация требует дополнительного уточнения".

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