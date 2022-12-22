Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В течение 21 декабря в 9:30, 12:22, 13:22 оккупанты наносили артиллерийские удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской общины Николаевщины. Известно о ранении трех человек, среди них – 10-летний мальчик.

Также сообщается о вчерашнем обстреле из РСЗО по Куцурубской общине. Данных о разрушениях или пострадавших нет.

В 00:57 22 декабря войска РФ снова атаковали Очаковскую общину: ракетными обстрелами повреждены жилые дома.

По данным начальника ГУ Национальной полиции в Николаевской области, атака могла производиться с ракет "Оникс".

Напомним, днем 21 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого газопровод избит и изуродованы дома.