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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову на Николаевщине, под поражение попали жилые дома

22 декабря, 2022 четверг
09:08
война с Россией

В ночь на 22 декабря войска РФ в очередной раз атаковали Очаковскую громаду: оккупанты совершили ракетные обстрелы, попав в гражданский дом

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В течение 21 декабря в 9:30, 12:22, 13:22 оккупанты наносили артиллерийские удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской общины Николаевщины. Известно о ранении трех человек, среди них – 10-летний мальчик.

Также сообщается о вчерашнем обстреле из РСЗО по Куцурубской общине. Данных о разрушениях или пострадавших нет.

В 00:57 22 декабря войска РФ снова атаковали Очаковскую общину: ракетными обстрелами повреждены жилые дома.

По данным начальника ГУ Национальной полиции в Николаевской области, атака могла производиться с ракет "Оникс".

  • Напомним, днем 21 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого газопровод избит и изуродованы дома.

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Николаевщина
Виталий Ким
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