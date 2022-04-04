Ночью оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, - пресс-секретарь ОВА.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил о ракетном обстреле Одессы российскими военными
Об этом он написал утром 4 апреля в Facebook.
"Одесса. Ночью было нанесено рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - говорится в сообщении.
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Отметим, что около полуночи в Одессе были слышны взрывы.
- Российские войска ракетными ударами в воскресенье, 3 марта, повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище
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