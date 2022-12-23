Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу: повреждены газопровод и дома
В ночь на 23 декабря российская армия обстреливала города Никополь и Марганец Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате повреждены газопровод и частные дома
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину", - пишет глава области.
Сообщается, что под обстрелами находились два города Никополь и Марганец.
Среди мирного населения предварительно никто не пострадал.
В частности, в Никополе снаряды армии РФ изуродовали частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.
Что касается последствий обстрела в Марганце, то детали еще выясняются.
"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.
- 19 декабря кафиры обстреляли Днепропетровщину: выпустили более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Украинская ПВО сбила два "шахеда".
- В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам. Рашисты поразили десяток домов, газопровод и линии электропередачи. А днем еще раз обстреляли Никопольский район. В результате избит газопровод и изуродованные дома.
- В ночь на 22 декабря вражеские войска совершили 8 обстрелов из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии по территории Днепропетровщины. В результате таких действий россиян есть значительные повреждения в области.
- В течение суток, 22 декабря, кафиры нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов с РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.
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