Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Днепропетровской области.
В ночь на 16 декабря российские захватчики обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"На Никопольщине вся ночь прошла под угрозой артобстрела. Российские оккупационные войска ударили по Марганецкому обществу", - пишет глава области.
Рашисты били по мирным жителям Украины из тяжелой артиллерии.
Сообщается, что в результате нанесенных врагом ударов никто не пострадал. Что касается повреждений, то последствия выясняются.
- Ночью 13 декабря оккупанты семь раз обстреляли Никопольщину, в результате чего повреждения получили десятки жилых домов, админздания и линии электропередачи.
- В ночь на 14 декабря кафиры били по двум общинам Днепропетровщины: "градами", "ураганами" и тяжелой артиллерией поражены частные дома, газопроводы и электросети.
- Войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три общины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов.
- Оккупанты под вечер 15 декабря обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, в результате чего был убит пожилой житель Марганца, еще три человека получили ранения.
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