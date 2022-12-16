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Главная война с Россией Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Днепропетровской области.

Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Днепропетровской области.

16 декабря, 2022 пятница
07:44
война с Россией

В ночь на 16 декабря российские захватчики обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На Никопольщине вся ночь прошла под угрозой артобстрела. Российские оккупационные войска ударили по Марганецкому обществу", - пишет глава области.

Рашисты били по мирным жителям Украины из тяжелой артиллерии.

Сообщается, что в результате нанесенных врагом ударов никто не пострадал. Что касается повреждений, то последствия выясняются.

  • Ночью 13 декабря оккупанты семь раз обстреляли Никопольщину, в результате чего повреждения получили десятки жилых домов, админздания и линии электропередачи.
  • В ночь на 14 декабря кафиры били по двум общинам Днепропетровщины: "градами", "ураганами" и тяжелой артиллерией поражены частные дома, газопроводы и электросети.
  • Войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три общины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов.
  • Оккупанты под вечер 15 декабря обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, в результате чего был убит пожилой житель Марганца, еще три человека получили ранения.

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Днепропетровщина
оккупированные территории
Запорожская область
Никополь
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