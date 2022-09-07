Ночью оккупанты били из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграме.

"Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами… Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений уточняются", – пишет Резниченко.

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью пожарные побороли пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты.

"Боролись с пламенем более 16 часов... В других районах области ночь была спокойной и на эту минуту тоже спокойно", - добавил он.

В ночь с 6 на 7 сентября российский агрессор нанес ракетный удар по Харькову.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb