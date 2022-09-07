Ночью оккупанты били из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровщины
В ночь с 6 на 7 сентября россияне дважды обстреляли гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области, раненых и погибших нет
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграме.
"Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами… Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений уточняются", – пишет Резниченко.
Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью пожарные побороли пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты.
"Боролись с пламенем более 16 часов... В других районах области ночь была спокойной и на эту минуту тоже спокойно", - добавил он.
- В ночь с 6 на 7 сентября российский агрессор нанес ракетный удар по Харькову.
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