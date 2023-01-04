Ночью оккупанты атаковали Запорожье, повреждены 8 домов и детсад

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его предварительным данным, в результате атаки на Запорожье в ночь на 4 января в городе повреждено 8 многоэтажек: "у них вылетели окна и разрушены балконы".

Также поражение потерпело здание детсада, как пишет секретарь горсовета, "там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша".

Ранее Анатолий Куртев проинформировал о человеке, который получил осколочное ранение. Сейчас секретарь отчитывался о еще одной пострадавшей, а именно женщине с легкими ранениями.

"Рядом с домами сейчас зияет огромная сорокаметровая воронка и стоят изуродованные автомобили. Слава Богу, что рашистская ракета не попала в самые многоэтажки и все люди живы", - написал секретарь Запорожского горсовета.

Напомним, в течение 3 января россияне обстреливали территорию Херсонщины 73 раза, в результате чего два человека погибли, а еще пятеро - получили ранения.

3 января оккупанты били по Донецкой области: в Курахово снаряд попал в жилой дом, в Константиновке под огнем оказалась промышленная зона, в Бахмуте - историческое здание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb