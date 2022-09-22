Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, под удар попали дома и заведения гражданской инфраструктуры
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что город ночью на 22 сентября подвергся мощным обстрелам, в результате чего были повреждены дома и заведения гражданской инфраструктуры
Об этом он написал в телеграмме .
Пострадали разные районы города. Более подробную информацию Сенкевич пообещал предоставить впоследствии.
"Обследуем места обстрелов. Детальнее о последствиях напишу вам позже", - написал он.
- В ночь на 21 сентября россияне обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Николаевской области.
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