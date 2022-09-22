Об этом он написал в телеграмме .

Пострадали разные районы города. Более подробную информацию Сенкевич пообещал предоставить впоследствии.

"Обследуем места обстрелов. Детальнее о последствиях напишу вам позже", - написал он.

В ночь на 21 сентября россияне обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Николаевской области.